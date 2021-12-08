Появилась новая мутация Омикрона

Австралийские исследователи заявили, что обнаружили новый вариант штамма коронавируса COVID-19 Омикрон. Он немного отличается от известного ранее. Об этом, ссылаясь на западные СМИ, пишет Елена Качуровская, Корреспондент.

"Ученые из Института генетики Университетского колледжа Лондона открыли скрытый штамм Омикрона, который невозможно отличить от других с помощью лабораторных ПЦР-тестов", – говорится в сообщении.

В связи с этим, австралийские специалисты помогли изменить классификацию Омикрона на "две родственные линии" .

Отмечается, что скрытый вариант впервые выявили среди геномов вируса, полученных в последние дни из Южной Африки, Австралии и Канады. Однако, ученые считают, что он уже мог распространиться на другие страны.

Исследователи пока точно не знают, будет ли новая форма Омикрона распространяться так же, как и стандартный вариант, поскольку она имеет генетические отличия.