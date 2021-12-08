Как очистить машину от льда и инея: советы водителям

Как очистить машину от инея и льда? Сейчас с наступлением зимы это вопрос особо актуален для владельцев автомобилей. Снег с наледью - это вообще настоящий ад для водителей на дорогах, сообщает РБК-Украина.

Итак, как же очистить лобовое стекло от инея и мороза по утрам? Один из читателей предлагает простейший способ.

Способ №1

"Самый простой и лучший способ - это надежная защита лобового стекла. Это стоит не очень дорого, но служит годами" , - рассказал читатель издания.

Речь идет о специальном покрытии из легких материалов, которым накрывают лобовое стекло и потом фиксируют.

Способ №2

Для этого способа очистки стекла вам понадобится пищевая пленка. Перед тем, как оставить машину на улице, заклейте окна пищевой пленкой. Когда вы утром вернетесь к авто, просто уберите ее и легко очистите авто.

Способ №3

Это супер-простой и мгновенный способ избавиться от льда и инея на стекле авто. Просто вылейте теплую воду из бутылки на лобовое стекло.