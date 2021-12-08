Раскрыты планы ЦРУ насчет криптовалют

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) планирует выделить дополнительные ресурсы и особенное внимание сбору информации о криптовалютах. Глава ведомства Уильям Бернс назвал этот вопрос важным приоритетом для спецслужбы, сообщает Обозреватель.

Об этом он рассказал на саммите, организованном изданием The Wall Street Journal. Бернс упомянул, что его предшественник (очевидно, речь идет о Дэвиде Коэне, который исполнял обязанности директора ЦРУ в январе-марте) инициировал несколько проектов, цель которых – сбор разведданных о криптовалютах.

"Был запущен ряд различных проектов, сосредоточенных на криптовалюте. Мы пытаемся оценить последствия второго и третьего порядка, а также обеспечить наших коллег в других ведомствах правительства США надежными разведывательными данными о том, что мы видим" , – сказал глава ЦРУ.

По его словам, из-за атак программ-вымогателей криптовалюты могут оказывать "огромное влияние" на все сферы жизни в США. Поэтому этот вопрос является для спецслужбы важным приоритетом и ему уделят "ресурсы и внимание".

"Один из способов борьбы с атаками программ-вымогателей и их сдерживания – это иметь возможность проникнуть в финансовые сети, которые используются многими из этих преступников, и вникнуть в вопрос о цифровых валютах" , – сказал Бернс.

Стоит отметить, что на каденцию Бернса выпала кибератака на один из крупнейших трубопроводов в США Colonial Pipeline – он обеспечивает поставки топлива на побережье Мексиканского залива. Злоумышленники похитили у компании 100 Гб данных и потребовали за них 75 биткоинов ($4,4 млн по тогдашнему курсу) выкупа. 63,7 биткоина властям удалось отследить и вернуть.

Позже аналогичной атаке подвергся и крупнейший в мире производитель мяса JBS. Компания была вынуждена заплатить хакерам, которые вывели из строя большинство ее предприятий, $11 млн в биткоинах.