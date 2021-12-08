Tor попал под запрет в России

На днях организация Tor Project получила письмо от Роскомнадзора с угрозой заблокировать центральный ресурс, если со страниц главного сайта Tor не будет удалена некая запрещённая в России информация, сообщает 3Dnews.

Организация Tor Project пошла на раздувание конфликта и опубликовала на сайте призыв к пользователям поднимать для поддержания работы сети частные мосты вместо публичных, которые могут быть легко заблокированными. Результат оказался предсказуем.

На сайте проекта появилось сообщение о начале блокировки в России главного сайта Tor. По оценкам организации и экспертов, в России на ежедневной основе распределённой сетью с возможностью анонимного серфинга пользуется около 300 тыс. пользователей. Тем самым в мировом рейтинге пользователей Tor российская аудитория удерживает 15 %. Сбои в работе российского сегмента Tor начали наблюдаться в первых числах декабря, и к седьмому числу обозначилась основная причина их появления, о которой больше не нужно гадать.

В основе технологии работы распределённой анонимной сети Tor лежат разработки для военных США. Первоначально она разрабатывалась для защиты военных линий связи, но со временем получила статус открытой. Тем не менее, деньги на поддержку проекта Пентагон продолжает выделять до сих пор, хотя организация Tor Project старается перейти на обеспечение за счёт пожертвований.

Полностью заблокировать работу этой сети в России вряд ли получится, но аудитория проекта может серьёзно сократиться. И если кто-то думает, что проблему обхода блокировок можно решить не только Tor'ом, то мы вас огорчим. Роскомнадзор также изучает вопрос внедрения централизованного управления VPN-сервисами.