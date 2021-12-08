Кличко объяснил, почему пока не возвращается в бокс

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко все еще мечтает о возвращении на ринг. Украинец намекнул, что его камбэк может состояться в ближайшие пять лет, сообщает Сегодня.

Бывший чемпион мира признался, что тренируется ежедневно и мог бы выйти на ринг хоть сегодня.

"Я тренируюсь каждый день, для меня это как чистить зубы. Есть еще много возможностей для улучшения, но, конечно, я все еще могу это делать" , – сказал Владимир.

Тем не менее, пока Кличко-младший не планирует возвращаться на ринг. Как бы это не казалось странно, он считает, что пока рано это делать.

"Для меня в спорте нет возвращения, чтобы сломать челюсть. Может быть, чтобы побить рекорд. Джорджу Форману было 45 лет и десять месяцев, когда он последний раз участвовал в боях. Я не хочу начинать заново в возрасте 45 лет и одиннадцати месяцев. Должен быть небольшой промежуток, так как мне всего 45", – считает боксер .

Тем не менее, Кличко не исключает, что его возвращение на ринг случится в ближайшие пять лет. Это может быть даже какой-то выставочный поединок.