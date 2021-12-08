Путину понравился формат переговоров с Байденом

Президенты России и США впервые провели переговоры по защищенной видеосвязи. Общение длилось два часа. Владимиру Путину понравился формат переговоров с Джо Байденом. Об этом в среду, 8 декабря, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.

"Собственно, этот формат (по видеосвязи) позволяет достаточно откровенно разговаривать. По крайней мере, этот формат президенту Путину понравился", – сказал он.

Песков также сообщил, что главы государств обсуждали возможность следующего контакта после того, как состоятся переговоры их представителей.