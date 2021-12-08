Экс-Холостяк Добрынин растрогал нежным фото с сыном

Известный ведущий и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова растят маленького сына Льва - малышу скоро исполнится 5 месяцев, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

На своей странице в Instagram шоумен показал заметно подросшего малыша и развеял сомнения поклонников о том, на кого же он больше похож.

На нежном фото Никита позирует, держа сына на руках и трогательно прижавшись к нему лицом. Ведущий признался, что рождение ребенка в корне поменяло его жизнь.

Никита Добрынин растрогал милым снимком с маленьким сыном Львом (фото: instagram.com/nikitadobrynin)