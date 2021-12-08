Кулеба едет в Великобританию с визитом – МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8-9 декабря совершит визит в Великобританию по приглашению государственного секретаря по иностранным делам, Содружеству наций и развития Великобритании Лиз Трасс. Об этом, ссылаясь на пресс-службу МИД Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Главы украинской и британской дипломатии проведут подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании. Диалог стратегического партнерства является новым форматом в украинско-британских отношениях и вводится в соответствии с всеобъемлющим соглашением, подписанным в октябре 2020 года в Лондоне президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном", – указывается в сообщении.

В заседании Диалога стратегического партнерства также примут участие представители отраслевых министерств и ведомств Украины и Великобритании, которые согласуют направления дальнейшего взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

Кроме того, Кулеба и Трасс обсудят шаги по укреплению украинско-британских отношений в политической, торговой, экономической и оборонной сферах.

Отдельно глава МИД Украины поднимет вопрос либерализации визового режима для украинцев.

В ходе визита Кулеба и Трасс проведут отдельные двусторонние переговоры, ключевыми темами которых станет консолидация поддержки Украины на фоне агрессивных действий России, энергетическая безопасность, совместное противодействие вызовам в более широком Черноморском регионе.

Программа визита также предусматривает выступление министра на мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям Украины, и общение со СМИ.