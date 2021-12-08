Fitch пересмотрело прогнозы по нефти и основным валютным парам

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы цен на нефть на ближайшее время, следует из данных декабрьского доклада Global Economic Outlook (GEO), сообщает Интерфакс-Украина.

Аналитики ожидают, что нефть марки Brent по итогам 2021 года в среднем будет стоить $71 за баррель против ожидавшихся в сентябре $63 за баррель. Оценка на следующий год была поднята до $70 за баррель с $55, на 2023 год - до $60 с $53.

Средний уровень цен за прошлый год составлял $43,3 за баррель, за 2016-2020 гг. - $55,8.

По оценкам аналитиков агентства, курс японской нацвалюты на конец текущего года будет находиться в районе 114 иен/$1, в будущем году составит 116 иен/$1, в 2023 году - 110 иен/$1 (в сентябре эти прогнозы составляли соответственно 110 иен, 109 иен и 105 иен). В 2020 году он был равен 103,6 иены.

Курс китайской валюты на конец текущего года ожидается на уровне 6,4 юаня/$1, в два последующих года - 6,7 юаня/$1. В прошлом году он составлял 6,54 юаня.

Оценки для фунта стерлингов на все три года аналитики агентства пересмотрели до $1,35 с предполагавшихся ранее $1,38. В прошлом году британская нацвалюта стоила в среднем $1,34.

Единая европейская валюта в 2021 году будет стоить 0,87 евро/$1, а в последующие два года - 0,9 евро/$1, ожидают эксперты Fitch. Прежний прогноз составлял 0,85 евро/$1 на весь рассматриваемый период. В 2020 году средний курс равнялся 0,81 евро/$1.