"Динамо" подписало контракт с новичком академии "Монако"

Алжирский воспитанник академии "Монако" Ноа Нехар подписал контракт с киевским "Динамо", сообщает УНИАН.

Об этом футболист рассказал в своем Инстаграме.

"Большая гордость объявить о подписании моего первого профессионального контракта с "Динамо". Спасибо моей семье, моему агентству VV Consulting и родственникам за поддержку на этом этапе моей жизни. Начинается тяжелая часть" , – написал Нехар, отметив локацией Лиссабон, где сейчас находится "Динамо".

фото Instagram Noa Nehar

Игрок сообщил, что будет выступать за юношескую команду киевлян.

Добавим, что "Динамо" пока не объявляло о подписании контракта с игроком, являющимся воспитанником академии французского "Монако".

Отметим, что Нехар является клиентом агентства VV Consulting, принадлежащего бывшему вице-президенту "Монако" Вадиму Васильеву. "Динамо" уже сотрудничало с компанией, подписав Самбу Диалло прошлым летом. Отец Ноа, Бахир Нехар, работает администратором сборной Франции с 2015 года, которая стала чемпионом мира в 2018 году.

Напомним, 7 декабря "Динамо" объявило о подписании нового долгосрочного контракта с лучшим бомбардиром "бело-синих" в Юношеской лиге УЕФА сенегальцем Самбой Диалло.