ВАКС перенес слушания по делу Чауса

Высший антикоррупционный суд перенес слушания по делу Николая Чауса из-за того, что скандальный экс-судья плохо слышит.

Наличие проблем со слухом у Чауса в комментарии "Стране﻿" подтвердил источник в его окружении.

"На одно ухо Чаус действительно практически не слышит. Из-за этого заседание перенесли. Он ещё на прошлом заседании говорил, что ничего не слышит, но председательствующий это проигнорировал" , - сообщил источник.

По информации СМИ, Чауса обязали предоставить суду справку, подтверждающую проблемы со слухом. Чтобы официально ее получить, заседание и перенесли.

Как сообщил﻿ Центр противодействия коррупции, вопрос со слухом Чауса тянется еще с досудебного расследования, поэтому не факт, что через две недели удастся что-то решить.

Прокурор подчеркнула, что может говорить медленно и громко, чтобы обвиняемый все слышал.