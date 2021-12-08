ВАКС перенес слушания по делу Чауса
Высший антикоррупционный суд перенес слушания по делу Николая Чауса из-за того, что скандальный экс-судья плохо слышит.
Наличие проблем со слухом у Чауса в комментарии "Стране" подтвердил источник в его окружении.
"На одно ухо Чаус действительно практически не слышит. Из-за этого заседание перенесли. Он ещё на прошлом заседании говорил, что ничего не слышит, но председательствующий это проигнорировал", - сообщил источник.
По информации СМИ, Чауса обязали предоставить суду справку, подтверждающую проблемы со слухом. Чтобы официально ее получить, заседание и перенесли.
Как сообщил Центр противодействия коррупции, вопрос со слухом Чауса тянется еще с досудебного расследования, поэтому не факт, что через две недели удастся что-то решить.
Прокурор подчеркнула, что может говорить медленно и громко, чтобы обвиняемый все слышал.