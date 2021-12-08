Франция и Германия поддержали включение США в "нормандский формат"

В Министерстве иностранных дел России заявили, что, по данным ведомства, ФРГ и Франция не будут против, если к переговорам в "Нормандском формате" подключатся Соединенные Штаты Америки, сообщает МК.ru.

В "нормандскую четверку" входят Украина, Россия, Германия и Франция. Встречи на уровне президентов и министров иностранных дел четырех государств проводятся с целью урегулирования конфликта на востоке Украины.

В преддверии недавних переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер вряд ли предложит американскому коллеге присоединиться к "нормандской четверке".

Песков подчеркнул, что данный формат Россия расценивает как самодостаточный.