"Слуги" рассказали, как долго продлится бойкот каналов Ахметова

По информации источника, депутаты "Слуги народа" будут бойкотировать каналы Рината Ахметова, пока он не помирится с президентом. ﻿Однако сами депутаты недовольны требованием Банковой.

Об этом рассказал источник "Страны"﻿.

"Да, пока не начнутся переговоры с Ахметовым. Это решение руководства, депутаты спрашивали у руководителей фракции, а там ответ как в call-center, мол, "идите на верх и там разбирайтесь". А если они (Ахметов и Зеленский - Ред.) помирятся и нас снова отправят на эфиры, мы там будем выглядеть, как ручные, но всем плевать. Эта война вообще нам не плюс, медийный рейтинг на нуле. Плюс ссоры внутри фракции" , - сказал источник.

Он отметил, что сейчас есть депутаты, которые запретили своим помощникам общаться между собой.

"Полный хаос и абсурд. И у нас нет права оппонировать в эфирах на все обвинения, так как мы обижены. История с каналом Рада (который хотят переформатировать в новостной канал под нужды Зеленского - Ред) не взлетит даже если мы там поселимся и будем рассказывать о гречке по 10 гривен" , — сообщил он.

Также по его словам, в этом году большого новогоднего корпоратива у «Слуг народа» не будет.