Как пережить Новый год 2022 без стрессов и разочарований

Предновогодний стресс, который мы испытываем из-за необходимости приготовить "тысячу блюд", найти ребенку костюм на утренник, вполне способен довести до полного выгорания или нервного срыва. Как расслабиться и встретить Новый год 2022 веселым и счастливым, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт, психолог Марина Диденко, сообщает Сегодня.

Почему бывает грустно в Новый год?

Для нас предновогодний период и сам Новый год – это архетипический образ, который благодаря фильмам и книгам сформировал определенное представление, как именно и что должно происходить. Истории про новогодние чудеса захватывают все экраны телевизоров и рекламные борды начиная с конца ноября.

И сравнивая себя с героями, видя их горящие глаза, мы начинаем понимать, что у нас как-то не так. К концу года мы часто чувствуем себя уставшими, и причин здесь много: накопившаяся усталость, период отчетов, уменьшение светового дня. Но очень хочется улыбаться и верить в чудо, как герои в телевизоре или инстаграме.

Психологи давно говорят, что сравнение не лучшая стратегия: мы всегда проиграем, сравнивая себя с кем-то, потому что всегда будут люди, которые лучше, богаче, счастливее. Если заглянуть в значение слова "настроение", то это внутреннее душевное состояние. Казалось бы, внутреннее состояние не должно зависеть от того, что снаружи, но ведь все взаимосвязано.

Что делать, если нет новогоднего настроения?

Чтобы себя настроить на новогодний позитив, мы для начала должны этого захотеть, поэтому первый секрет – наше желание.

Новогодние хлопоты вызывают много напряжения и тревог – как все успеть, и это тоже не способствует настройке на позитивный лад. Поэтому секрет второй – отпускаем…

Не нужно все успевать - после 31 декабря будет 1 января, а потом 2-е, и мы можем делать все, что было для нас важно до этого момента. А если чего-то не хочется, то, возможно, есть повод от этого избавится или не делать?

Итоги года на Новый год – как не оценивать себя?

В Новый год все подводят итоги, как же не расстраиваться, если особо гордиться нечем? Гордиться всегда есть чем, просто часто мы все обесцениваем. В суете забываем, как много успеваем сделать за неделю, а не то что за весь год.

Просмотрите свой календарь: сколько встреч и заданий у вас было, сколько бытовых вопросов вы решали каждый день! У каждого человека своя миссия и свои задачи. Без отдельного пазла вся картина не будет целостной, каждое отдельное задание, которое вы ежедневно выполняете, ведет вас вперед и наполняет вашу жизнь.

Есть ли техники самомотивации?

Возьмите лист бумаги и попробуйте записать 12 своих достижений за этот год. По одному на каждый месяц. Это не должно быть что-то грандиозное. Даже если вы сходили к врачу, хотя давно это откладывали, или наконец-то навели порядок в документах и папках, это уже достижения. Потому что вы сделали вклад в свою здоровую и комфортную жизнь завтра.

Сначала будет очень сложно, но потом у вас может получиться и больше 12 пунктов. Пытайтесь вспоминать каждый отдельный месяц, а не весь год, какие-то значимые дни или события. Используйте технику перемотки назад, как будто вы мысленно прокручиваете события, как видеокассету в нашем детстве.

Как подготовиться к Новому году и не сойти с ума?

Подарки, закупки, наряды, поездки, утренники… от этого всего голова кругом. Но на самом деле не все так сложно, если распланировать и расставить приоритеты:

Начните подготовку заранее. Напишите список дел, которые важно сделать, например купить подарки. Составьте список людей, что именно вы хотите им подарить. Или когда прогуливаетесь по магазину и видите что-то, что может понравиться родственникам, не откладывайте, а покупайте сразу. Если есть возможность, возьмите на работе 1-2 выходных в канун праздника. И проведите время так, как вам хотелось бы, устройте себе домашний спа-салон, отдохните. Так на сам Новый год у вас будет больше сил. Используйте блага XXI века и покупайте что можно онлайн. Это сэкономит силы, не нужно идти в магазин и стоять в очередях.

Составьте праздничное меню заранее, чтобы подготовить продукты без суеты и не нервничать, что не хватает банки горошка на традиционный оливье. Помните, что мода на стол, заваленный едой, давно прошла, в мире сейчас ценят минимализм. Этот принцип можно перенести и на праздничный стол, не бойтесь менять традиции.

И помните, что часто стресс мы создаем себе сами, забыв выключить перфекционизм. Не старайтесь всем угодить, праздники – это время релакса, а не оправдание завышенных ожиданий. Новый год – это возможность посидеть в семейном кругу, позвонить старым друзьям, поиграть с детьми, а не пройти эстафету, кто лучший.

А если сдают нервы перед Новым годом?

Распределение ресурсов поможет не оказаться на грани срыва. Подумайте, что действительно для вас важно, а от чего можно отказаться, что можно делегировать, то есть передать другим. Ведь если вы пригласили гостей, то они будут рады принести какое-то блюдо с собой, и вам не придется готовить все на стол самостоятельно.

К тому же еще и каждый сможет похвастаться своим фирменным блюдом, что создаст за праздничным столом теплую, душевную атмосферу. Попробуйте сначала спланировать, что и как вы хотите делать, и только потом приступать к реализации, это поможет сэкономить ресурсы.

Можете написать себе план, пока едете на работу, в заметках в телефоне. Потом, если есть алгоритм действий, мы действуем быстрее. Также помните, что Новый год важно прочувствовать, а не догонять его, попробуйте замедлиться.

Заварите какао, зажгите свечи и просто задайте себе вопросы: "Чего я хочу? Как я сейчас себя чувствую"? Возможно, какие-то задания отпадут сами собой, когда вы прислушаетесь к себе.