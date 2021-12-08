Инсульт до 40: кто находится в группе риска

Инсульт, который долгое время считался болезнью пожилых людей, молодеет с каждым годом: на сегодняшний день каждый третий случай заболевания приходится на людей трудоспособного возраста, причем доля пациентов 30-40 лет постоянно увеличивается.

Из-за чего происходит инсульт у молодых людей?

На сегодняшний день на каждые 100 тысяч человек в возрасте от 20 до 44 лет приходится 20,2 случаев инсульта. И если в старшем возрасте основной причиной, которая приводит к болезни, считается образ жизни, то у молодых людей «ответственны» чаще всего сопутствующие заболевания.

Высокий холестерин

Это одна из самых частых причин развития инсульта. Обычно дисбаланс «плохого» и «хорошего» холестерина начинается после 50 лет: в это время изменяется гормональный фон у женщин и у мужчин, а также обычно сильно изменяется образ жизни и накапливается лишний вес. Но и у очень молодых людей может снижаться уровень липопротеидов высокой плотности и увеличиваться доля липопротеидов низкой плотности. Такое состояние приводит к развитию атеросклероза (сужения) сосудов, а это заболевание в свою очередь – к инсульту.

Сосудистая мальформация

При этом заболевании (оно может быть врожденным, а может и приобретенным) в головном мозге образуется целый клубок аномальных кровеносных сосудов, которые соединяют артерии и вены, питающие этот важный орган. Клубок затрудняет питание головного мозга, а если разрывается (это происходит часто), происходит кровоизлияние в головной или спинной мозг – инсульт.

Заболевание почек

Поликистоз почек – болезнь, при которой в почках образуется множество кист, содержащих жидкость. Исследование, проведенное китайскими специалистами в 2010 году, подтвердило, что наличие этого заболевания, повышает риск инсульта на 25%.

Как понять, что вы в зоне риска?

К сожалению, у большинства приведенных заболеваний нет каких-либо специфических ранних симптомов. Но стоит обязательно обратиться к врачу, если вы регулярно чувствуете что-то из перечисленного ниже:

Частые и сильные головные боли;

Головокружение;

Обмороки;

У вас бывают трудности с координацией движений;

Изменение зрения;

Боли в области поясницы;

Приступы слабости.

Что можно сделать, чтобы уменьшить риск?

Даже небольшие изменения в диете и образе жизни способны существенно уменьшить риск инсульта. Вот несколько рекомендаций, которые стоит выполнять всем, независимо от возраста и состояния здоровья.

Ешьте меньше соли

Когда мы едим слишком много соли, объем крови в организме увеличивается, что создает дополнительную нагрузку на сердце. Если это происходит регулярно, наш самый главный орган может переутомиться и начать болеть.

Высыпайтесь

Ежедневные 7-8 часов сна жизненно необходимы нам – в противном случае организм может ответить гипертонией. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Epidemiology, подтвердило, что до 30% молодых людей в возрасте от 24 до 32 лет уже сталкивались с проблемой повышенного давления. Если не предпринимать никаких мер, это может привести к развитию сердечной недостаточности.

Занимайтесь физкультурой

Ваша задача – регулярно увеличивать частоту сердечных сокращений. Быстрая ходьба, бег, плавание, другие аэробные нагрузки заставляют напрягаться нашу сердечную мышцу (например, во время бега сердце работает вдвое активнее, чем мышцы ног), тренируя ее и делая более прочной. Так что не менее 150 минут физической нагрузки в неделю – необходимый минимум.

Расслабляйтесь

Постоянный стресс и переживания – непременные спутники болезней сердца. Кортизол, гормон, который высвобождается во время переживаний и тревог, повышает кровяное давление и сердечный ритм, а это смертельно опасное сочетание. Кроме того, кортизол может повредить артериальную оболочку, из-за чего крови будет труднее доставлять питательные вещества к органам нашего тела. Поэтому жизненно важно научиться расслабляться и снимать стресс.

Следите за здоровьем зубов

Бактерии, которые размножаются у нас во рту, опасны не только для здоровья зубов и десен: опасный налет способен повредить стенки наших сосудов, сделать их более хрупкими. Поэтому обязательно чистите зубы дважды в день, пользуйтесь зубной нитью и дважды в год показывайтесь вашему стоматологу.

Ешьте яйца

Авторы исследования, опубликованного в издании Heart, утверждают: самое простое, что мы можем сделать для профилактики инсульта – это съедать одно яйцо в день.

Исследователи в течение 9 лет анализировали состояние здоровья полумиллиона человек и заметили, что те, кто ежедневно съедали хотя бы одно куриное яйцо, в итоге на 11% снижали риск болезней сердца и на 26% — риск инсульта. Авторы исследования полагают, что такой эффект связан со способностью яиц повышать уровень здорового холестерина ЛПВП, защищающего сердце, а также помогает выводить из организма «вредный» холестерин. Кроме того, яйца богаты белком, который помогает снизить уровень сахара в крови и поддерживать здоровый вес, что тоже снижает опасность инсульта.

…И жирную рыбу

Если вы съедаете три и больше порций жирной рыбы в неделю, риск инсульта снижается на 6-12%. Таковы результаты шведского исследования, опубликованного в журнале Stroke («Инсульт»). Авторы исследования, в котором приняли участие 400 тысяч добровольцев, полагают, что все дело в жирных кислотах омега-3, которых много в рыбе. Эти кислоты уменьшают воспаление в артериях, способствуя улучшению кровотока и уменьшая вероятность образования тромбов.﻿