Ситуация на границе: Беларусь пригрозила Украине локальной войной
В Совбезе Беларуси обвинили Украину в "недружественных отношениях" из-за якобы сосредоточения военных сил на украинско-белорусской границе. И пригрозили возможным локальным конфликтом. Об этом, со ссылкой на СМИ Беларуси, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
По словам государственного секретаря белорусского Совбеза Александра Вольфовича, Украина якобы
"начала занимать недружественную позицию" в отношении Беларуси.
"Мы в основном уделяли внимание защите западных рубежей – с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве", – сказал Вольфович.
Он заявил, что Украина проводит военные учения
"практически на государственной границе Беларуси" и все это происходит якобы под видом
"борьбы с нелегальной миграцией".
"Учения проводят на полигонах. Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты... Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось", – добавил Вольфович.