Ситуация на границе: Беларусь пригрозила Украине локальной войной

В Совбезе Беларуси обвинили Украину в "недружественных отношениях" из-за якобы сосредоточения военных сил на украинско-белорусской границе. И пригрозили возможным локальным конфликтом. Об этом, со ссылкой на СМИ Беларуси, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По словам государственного секретаря белорусского Совбеза Александра Вольфовича, Украина якобы "начала занимать недружественную позицию" в отношении Беларуси.

"Мы в основном уделяли внимание защите западных рубежей – с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве", – сказал Вольфович.

Он заявил, что Украина проводит военные учения "практически на государственной границе Беларуси" и все это происходит якобы под видом "борьбы с нелегальной миграцией" .