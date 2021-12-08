Эрдоган предложил помочь "наладить диалог" между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что Анкара, при согласии сторон, готова внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате, сообщает УНИАН.

Об этом президент Турции сказал в беседе с журналистами.

Эрдоган отметил, что Анкара внимательно отслеживает ситуацию в Украине и прилегающих к ней странах.