Эрдоган предложил помочь "наладить диалог" между Украиной и РФ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что Анкара, при согласии сторон, готова внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате, сообщает УНИАН.
Об этом президент Турции сказал в беседе с журналистами.
Эрдоган отметил, что Анкара внимательно отслеживает ситуацию в Украине и прилегающих к ней странах.
"Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и в защиту стабильности в регионе. Мы готовы внести посильный вклад в формирование каналов диалога с целью снижения напряженности, имеющей место в последние недели между Киевом и Москвой. Турция, безусловно, готова без промедления предпринять шаги во имя поддержания мира в нашем регионе", - сказал турецкий лидер.