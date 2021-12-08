Украина готова к любому формату переговоров с РФ – Никифоров

В Офисе Президента Украины заявили, что поддержат любой формат переговоров с Россией, который будет плодотворным в плане урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, сообщает Коммерсант.

"Прямые переговоры с Россией — мы за. Переговоры при участии Турции — согласны. Нормандия плюс США — хорошо. Главное, чтобы это принесло практические результаты", — отметил Никифоров.