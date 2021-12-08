Зеленский поприветствовал нового канцлера Германии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил канцлера Германии Олафа Шольца и новое правительство во главе с ним с началом работы.﻿ Об этом он написал у себя в Twitter.

"Поздравляю Олафа Шольца и новое немецкое правительство с началом работы!" – написал президент Украины.

Он отметил, что готов к совместной работе "над восстановлением территориальной целостности Украины", а также к развитию энергетического сотрудничества между странами.

Кроме того, Зеленский упомянул и вопрос стремления Украины к вступлению в Евросоюз и НАТО.

"Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи", — добавил он.

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