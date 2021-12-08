Зеленский поприветствовал нового канцлера Германии
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил канцлера Германии Олафа Шольца и новое правительство во главе с ним с началом работы. Об этом он написал у себя в Twitter.
"Поздравляю Олафа Шольца и новое немецкое правительство с началом работы!" – написал президент Украины.
Он отметил, что готов к совместной работе
"над восстановлением территориальной целостности Украины", а также к развитию энергетического сотрудничества между странами.
Кроме того, Зеленский упомянул и вопрос стремления Украины к вступлению в Евросоюз и НАТО.
"Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи", — добавил он.