Зеленский поприветствовал нового канцлера Германии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил канцлера Германии Олафа Шольца и новое правительство во главе с ним с началом работы.﻿ Об этом он написал у себя в Twitter.

Вітаю @OlafScholz і новий ???????? уряд з початком роботи! Готовий спільно працювати над відновленням територіальної цілісності ????????, розвитком енергетичного співробітництва та над рухом України в ???????? і НАТО. Розраховую на конструктивний діалог та очікую на нашу зустріч. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021

"Поздравляю Олафа Шольца и новое немецкое правительство с началом работы!" – написал президент Украины.

Он отметил, что готов к совместной работе "над восстановлением территориальной целостности Украины" , а также к развитию энергетического сотрудничества между странами.

Кроме того, Зеленский упомянул и вопрос стремления Украины к вступлению в Евросоюз и НАТО.