NASA выбрало кандидатов для полета на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) активно готовится к предстоящему полету на Луну. Уже было отобрано 10 кандидатов: шесть мужчин и четыре женщины, сообщает РБК-Украина.

Вскоре кандидаты начнут подготовку к космическим полетам, которая продлится в течение двух лет.

Стоит отметить, что избранники "Группы 23" - являются лишь кандидатами, в связи с чем, вероятно, что кто-то из них может и не пройти тренировку. Всего управление получило почти 12 тысяч заявок от желающих стать астронавтами.

Будущий экипаж обязан уметь работать не только в открытом космосе, но и на околоземных космических станциях. Конечно, их также обучат пилотированию новых космических кораблей: Dragon, Orion, Boeing CST-100 Starliner.

Кто попал в "Группу 23"