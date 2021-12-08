NASA выбрало кандидатов для полета на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) активно готовится к предстоящему полету на Луну. Уже было отобрано 10 кандидатов: шесть мужчин и четыре женщины, сообщает РБК-Украина.
Вскоре кандидаты начнут подготовку к космическим полетам, которая продлится в течение двух лет.
Стоит отметить, что избранники "Группы 23" - являются лишь кандидатами, в связи с чем, вероятно, что кто-то из них может и не пройти тренировку. Всего управление получило почти 12 тысяч заявок от желающих стать астронавтами.
Будущий экипаж обязан уметь работать не только в открытом космосе, но и на околоземных космических станциях. Конечно, их также обучат пилотированию новых космических кораблей: Dragon, Orion, Boeing CST-100 Starliner.
Кто попал в "Группу 23"
- 32-летняя Николь Айерс - майор ВВС США, опытный пилот, совершившая более 200 боевых вылетов;
- 37-летний Маркос Берриос - майор ВВС США, совершивший более 100 боевых вылетов;
- 35-летняя Кристина Бирч - бакалавр математики, биохимии и молекулярной биофизики. В то же время женщина является и пилотом-испытателем с опытом работы в аэрокосмической отрасли;
- 36-летний Дениз Бьорнхэм - лейтенант ВМС США;
- 42-летний Люк Делани - майор Корпуса морской пехоты США в отставке;
- 35-летний Андре Дуглас - бакалавр и магистр машиностроения;
- 39-летний Джек Хетувей - командир ВМС США;
- 45-летняя Анил Менон - подполковник ВВС США;
- 38-летний Кристофер Уильямс - бакалавр физики, доктор астрофизики;
- 38 - летняя Джессика Виттнер - лейтенант-командир ВМС США.