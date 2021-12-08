В Киеве презентовали новый университет для подготовки IT-специалистов

В Киеве представили будущий технологический университет SET University, который будет инвестировать в стартапы студентов. Университет запустят в 2022 году, сообщает пресс-служба Минцифры.

SET University совместно запускают Сергей Токарев и Киевская школа экономики. Университет будет действовать на базе КШЭ при поддержке IТ-инвесторов и бизнесменов.

Поступить в SET University сможет каждый абитуриент.

«Одна из целей Минцифры – к 2024 году увеличить долю IT в ВВП страны до 10%. Поэтому мы создаем дополнительные стимулы государства для развития сферы. Ежегодно на рынок труда выходит около 20 тысяч новых IТ-специалистов. Поэтому инициативы по инновационной и качественной подготовке IТ-специалистов чрезвычайно актуальны» , — отметил глава Минцифры Михаил Федоров во время открытия.

В качестве дипломной работы выпускники будут представлять идею или проект собственного стартапа. Лучшие проекты получат инвестирование от венчурной студии, действующей на базе университета.

Сейчас университет рассматривает следующие дисциплины: Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data и Internet of Things. Учить студентов будут профессора из ведущих украинских и зарубежных университетов и топ-менеджеры украинских и международных ІТ-компаний.