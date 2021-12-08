Зеленский позитивно оценил переговоры Байдена и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позитивно оценивает переговоры Джозефа Байдена и Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает Политика Страны﻿.

Более развернуто Зеленский готов говорить после разговора с Байденом.

"В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США" , - сказал Зеленский.

Напомним, 7 декабря прошли двухчасовые переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена.