Путин обратился к Меркель на "ты"
Российский президент Владимир Путин отправил Ангеле Меркель телеграмму в связи с завершением ее деятельности на посту канцлера Германии. В тексте глава Кремля обратился к Меркель на "ты", сообщает УНИАН.
Обращение к Меркель опубликовано на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что за годы сотрудничества он и Меркель "пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций".
Глава Кремля намекнул на продолжение общения с экс-канцлером Германии. К коллеге Путин обратился на "ты".
"За годы пребывания во главе немецкого правительства ты по праву получила высокий авторитет в Европе и во всем мире. Убежден, что твой большой опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", – говорится в тексте телеграммы.