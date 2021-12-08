Путин обратился к Меркель на "ты"

Российский президент Владимир Путин отправил Ангеле Меркель телеграмму в связи с завершением ее деятельности на посту канцлера Германии. В тексте глава Кремля обратился к Меркель на "ты", сообщает УНИАН.

Обращение к Меркель опубликовано на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что за годы сотрудничества он и Меркель "пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций".

Глава Кремля намекнул на продолжение общения с экс-канцлером Германии. К коллеге Путин обратился на "ты".