Нацсовет проверит "Первый независимый"

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил дополнительную выездную проверку ООО «Тайм медиа», на которую зарегистрирован "Первый независимый" из-за новых изменений в составе собственности. Такое решение регулятор принял 8 декабря на своем заседании, сообщает Детектор Медиа.

Нацсовет проводил проверку после того, как получил письмо от СБУ.

В регуляторе отметили, что народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич стал мажоритарным владельцем телеканала. Однако Шуфрич также является главой парламентского комитета по вопросам свободы слова. По мнению члена Нацсовета Максима Оноприенко, это конфликт интересов, ведь он может влиять как на решение комитета, так и на решение телевещателя.

В связи с этим компания предоставила новые сведения об изменении собственности. Однако эта информация была неизвестна регулятору на момент проверки. Поэтому была назначена дополнительная проверка.



Кроме того, 98 сотрудников телеканала, каждый из которых имел 1% процент собственности, передали его в управление сотруднице Диане Панченко. Следовательно, она имеет фактически 99% в уставном капитале. Однако Нацсовету не предоставили подробных отчетов о том, кому принадлежит еще 1%. То есть фактически информация о полном 100% владении компанией остается неизвестной.