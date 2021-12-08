Путин назвал провокационным вопрос, собирается ли РФ нападать на Украину

Президент России Владимир Путин считает провокационными вопросы о возможном нападении на Украину, сообщает Деловая столица.

"Это провокационный вопрос. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами" , — ответил Путин на вопрос журналиста о возможности нападения на Украину.

Он добавил, что опыт размещения систем ПРО в Польше и Румынии дает основания полагать, что это же самое произойдет и в случае вступления Украины в НАТО.