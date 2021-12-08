Евросоюз вступился за Литву в ее конфликте с Китаем

Европейский союз заявил, что развитие отношений Китая с отдельными членами ЕС влияет на отношения между ЕС и Китаем в целом и Брюссель отвергает давление Пекина на Литву, сообщает Интерфакс-Украина.

"Литовские грузы не проходят таможенную очистку китайской таможни и заявки на импорт из Литвы отклоняются", - констатировали в среду в совместном заявлении глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

Они обратились к китайским властям за быстрым прояснением ситуации.

Литва и Китай переживают кризис двусторонних отношений из-за решения Вильнюса наладить связи с Тайванем. На минувшей неделе стало известно, что Литва вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования Китая, а это делает невозможным литовский экспорт в эту страну. Вильнюс в понедельник попросил Брюссель вмешаться, чтобы снять проблему.

"ЕС готов противостоять всем видам политического давления и принудительных мер, применяемых против любого государства-члена, - заявили Боррель и Домбровскис. - Развитие двусторонних отношений Китая с отдельными членами ЕС влияет на отношения между ЕС и Китаем в целом".