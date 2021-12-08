Похолодание до -10°С ночью: прогноз погоды на 9 декабря

Вторая половина недели в Украине начнется с облачной погоды﻿ и значительного похолодания – в некоторых областях температура ночью опустится до -10°С ночью. Из осадков снова возможны дожди и кое-где – снег.

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Итак, в четверг, 9 декабря, во всех восточных, южных, большинстве центральных областей, а также на Закарпатье ожидается температура 3-7°С днем и от -8°С в горах до 6°С в Крыму ночью. Холоднее всего будет на основной части западной Украины – от -4°С до -1°С днем и от -10°С до -6°С ночью. В северных, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях ожидается от -2°С в Житомире до 3°С в Сумской области днем и от -6°С до 0°С ночью соответственно.

Из осадков 9 декабря возможны дожди практически во всех регионах, кроме запада – там местами прогнозируют снег. В восточных, центральных и западных областях средний ветер ожидается на уровне 4-14 км/час, в центре и на западе местами до 18 км/час. В южных и северных областях, а также в Крыму ветер будет сильнее – около 11-22 км/час в среднем. В Черниговской области возможны шквалы до 29 км/час, в Крыму – до 25 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 9 декабря в северных, а также в Винницкой и местами в Черкасской областях возможна гололедица, местами налипание мокрого снега и туман. В западных, северных, местами в Винницкой областях на дорогах также возможна гололедица (уровень опасности – желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 9 декабря ожидается температура воздуха от 0°С до 2°С в течении дня, ветер 7-14 км/час и, возможно, снег.