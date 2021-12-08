Ангела Меркель официально передала дела новому канцлеру Германии Олафу Шольцу, церемония состоялась в Берлине в ведомстве федерального канцлера, сообщает Интерфакс-Украина.

Former German Chancellor Angela Merkel holds flowers as she hands over the chancellery to her successor, newly appointed German Chancellor Olaf Scholz https://t.co/Rx8Lzcu3FT ???? Fabrizio Bensch pic.twitter.com/AvDPqEOXMQ — Reuters Pictures (@reuterspictures) December 8, 2021

"Сегодня, поскольку я не член бундестага, я не могла лично поздравить Олафа Шольца. Поэтому я хочу сделать это сейчас - поздравляю, дорогой канцлер, дорогой Олаф Шольц" , - сказала Меркель.

"Наверняка вы догадываетесь, что это очень увлекательная работа" , - добавила она.

По ее словам, если к задаче быть канцлером подходить с радостью, то это "самая лучшая работа из возможных".

В среду участники нового правительства ФРГ официально вступили в должности.

Днем в среду новый канцлер Германии принял присягу в бундестаге. Ранее Шольца выбрали канцлером депутаты бундестага, затем из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера он получил верительную грамоту.

Ожидается, что в 18:00 (20:00) пройдет первое организационное заседание нового кабинета министров.

Одновременно с церемонией передачи должности от Меркель к Шольцу аналогичные церемонии пройдут в федеральных министерствах.