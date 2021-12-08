Зеленский хочет интегрировать Донбасс по "хорватскому сценарию"
Украина начала разработку документа об обмене опытом с Хорватией относительно реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
"Нам интересен опыт Хорватии по мирной реинтеграции территорий. И мы сегодня действительно подробно об этом говорили с господином премьер-министром и согласовали план действий рабочей группы по передаче опыта Хорватии по мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Этот документ будет подписан нами в Брюсселе 15 декабря", – сказал Зеленский.
Президент отметил важность возвращения временно оккупированных территорий Украины именно мирным путем.
"Я считаю, что Хорватия в этом является хорошим примером", – отметил глава государства.
Со своей стороны Пленкович отметил, что у его страны успешный опыт реинтеграции Хорватского Подунавья. По его словам, эта модель реинтеграции позволила Хорватии вернуть оккупированные территории мирным путем.
По мнению главы хорватского правительства, эта модель может быть полезна и Украине – как пример успешного пути к реинтеграции временно оккупированных территорий.