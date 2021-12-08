Зеленский хочет интегрировать Донбасс по "хорватскому сценарию"

Украина начала разработку документа об обмене опытом с Хорватией относительно реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Нам интересен опыт Хорватии по мирной реинтеграции территорий. И мы сегодня действительно подробно об этом говорили с господином премьер-министром и согласовали план действий рабочей группы по передаче опыта Хорватии по мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Этот документ будет подписан нами в Брюсселе 15 декабря" , – сказал Зеленский.

Президент отметил важность возвращения временно оккупированных территорий Украины именно мирным путем.

"Я считаю, что Хорватия в этом является хорошим примером" , – отметил глава государства.

Со своей стороны Пленкович отметил, что у его страны успешный опыт реинтеграции Хорватского Подунавья. По его словам, эта модель реинтеграции позволила Хорватии вернуть оккупированные территории мирным путем.

По мнению главы хорватского правительства, эта модель может быть полезна и Украине – как пример успешного пути к реинтеграции временно оккупированных территорий.