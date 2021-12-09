MacBook, iPad и iPhone могут получить титановые корпуса

Титановый сплав заменит нынешние корпуса из алюминиевого сплава на iPad, позже его также добавят на MacBook и iPhone, сообщает Сегодня.

По сравнению с нержавеющей сталью титановые сплавы тверже и устойчивее к царапинам, пишет Gizchina.

Apple надеется с помощью специальной химической обработки придать титановой оболочке глянцевую поверхность, сделав ее более привлекательной.

Компания также изучает возможность использования тонких оксидных покрытий на поверхности для решения проблемы отпечатков пальцев.

В iPad нового поколения впервые будет использован этот материал, iPad Pro пока не рассматривают, ведь титановый корпус заблокирует беспроводную зарядку.

Если этот материал будет нанесен на iPhone, то, вероятно, это будет средняя рамка. Задняя часть останется прежней ради все той же беспроводной зарядки.