Во Франции заверили, что Запад не бросит Украину
Страны QUINT (США, Франция, Германия, Италия и Великобритания) послали России сигналы о масштабных последствиях для нее в случае полномасштабного вторжения на территорию Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил представитель МИД Франции.
Во время брифинга у представителя внешнеполитического ведомства спросили о том, согласна ли Франция с позицией США по "Северному потоку-2", который следует использовать для сдерживания России от вторжения в Украину.
"Как неоднократно обсуждали главы государств и правительств в формате QUINT на этой неделе, мы внимательно следим за ситуацией вокруг Украины", — сказал французский дипломат.
По его словам, главы государств и правительств группы QUINT заявили о решимости уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.
"России были посланы решительные сигналы о глобальных и масштабных последствиях дальнейшего посягательства на территориальную целостность Украины", — уточнил представитель МИД Франции.