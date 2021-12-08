Во Франции заверили, что Запад не бросит Украину

Страны QUINT (США, Франция, Германия, Италия и Великобритания) послали России сигналы о масштабных последствиях для нее в случае полномасштабного вторжения на территорию Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель МИД Франции.

Во время брифинга у представителя внешнеполитического ведомства спросили о том, согласна ли Франция с позицией США по "Северному потоку-2", который следует использовать для сдерживания России от вторжения в Украину.

"Как неоднократно обсуждали главы государств и правительств в формате QUINT на этой неделе, мы внимательно следим за ситуацией вокруг Украины" , — сказал французский дипломат.

По его словам, главы государств и правительств группы QUINT заявили о решимости уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.