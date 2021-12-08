Беларусь ввела лицензирование некоторых украинских товаров
Беларусь ввела лицензирование импорта отдельных видов товаров из Украины, в частности, аналоги которых производят предприятия белорусских концернов "Беллесбумпром" и "Белгоспищепром", сообщает Деловая столица.
В частности, под лицензирование попали:
- ДСП и ДВП,
- обои,
- туалетная бумага,
- мебель,
- некоторые виды картона и бумажной упаковки.
Также в списке оказались украинские продукты пищевой промышленности:
- кондитерские изделия,
- шоколад,
- печенье,
- пиво.
Ранее в Совбезе Беларуси обвинили Украину в "недружественном отношении" из-за якобы сосредоточения вооруженных сил на украинско-белорусской границе, а также пригрозили возможным "локальным конфликтом".