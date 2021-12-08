Беларусь ввела лицензирование некоторых украинских товаров

Беларусь ввела лицензирование некоторых украинских товаров

Беларусь ввела лицензирование импорта отдельных видов товаров из Украины, в частности, аналоги которых производят предприятия белорусских концернов "Беллесбумпром" и "Белгоспищепром", сообщает Деловая столица.

В частности, под лицензирование попали:

  • ДСП и ДВП,
  • обои,
  • туалетная бумага,
  • мебель,
  • некоторые виды картона и бумажной упаковки.

Также в списке оказались украинские продукты пищевой промышленности:

  • кондитерские изделия,
  • шоколад,
  • печенье,
  • пиво.

Ранее в Совбезе Беларуси обвинили Украину в "недружественном отношении" из-за якобы сосредоточения вооруженных сил на украинско-белорусской границе, а также пригрозили возможным "локальным конфликтом".

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