Беларусь ввела лицензирование некоторых украинских товаров

Беларусь ввела лицензирование импорта отдельных видов товаров из Украины, в частности, аналоги которых производят предприятия белорусских концернов "Беллесбумпром" и "Белгоспищепром", сообщает Деловая столица.

В частности, под лицензирование попали:

ДСП и ДВП,

обои,

туалетная бумага,

мебель,

некоторые виды картона и бумажной упаковки.

Также в списке оказались украинские продукты пищевой промышленности:

кондитерские изделия,

шоколад,

печенье,

пиво.

Ранее в Совбезе Беларуси обвинили Украину в "недружественном отношении" из-за якобы сосредоточения вооруженных сил на украинско-белорусской границе, а также пригрозили возможным "локальным конфликтом".