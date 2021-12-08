Дипломатический бойкот Олимпиады поддержала еще одна страна

Канада присоединилась к ряду других стран, которые объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине. Обеспокоена нарушением прав человека в Китае, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Мы общались с партнерами по всему миру по этому вопросу. Как и многие другие страны, мы обеспокоены повторяющимся нарушением прав человека со стороны правительства Китая, поэтому мы объявляем, что не отправим никакого дипломатического представительства на Игры в Пекине" , - заявил премьер министр Канады Джастин Трюдо.

Как отметил премьер, спортсмены сборной и в дальнейшем ждут возможность показать себя на Олимпиаде и могут рассчитывать на поддержку со стороны Канады.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля.