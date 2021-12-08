Запад "забыл" о важном обещании Украине - Пискун
Страны Запада перестали вспоминать о компенсации Украине от запуска российского газопровода "Северный поток-2", хотя еще несколько месяцев назад подобные заявления звучали регулярно, сообщает Украина 24.
Об этом заявил экс-генпрокурор Святослав Пискун.
"Плохо то, что все-таки "Северный поток-2" будет работать. Это уже стало окончательно понятно, и Байден проконсультировался с первоисточниками этого "Потока". То есть Германия, Италия и Франция заинтересованы в российском газе. Он с ними поговорил, убедился , что есть такой интерес, поэтому и состоялся разговор с Путиным, когда он определенно и дал согласие на то, что "Северный поток-2" все-таки будет. Это понятно от того, что забрали соответствующие документы, не прошли в Америке в Конгрессе и в Сенате", - сказал Пискун.
Экс-генпрокурор отметил, что его настораживает то, что "совсем перестали говорить о компенсации потерь Украине".
"Полгода назад Меркель настаивала и заявляла, что мы готовы на "Северный поток-2", но с обязательной компенсацией государству Украина тех потерь, которые она понесет. Прошло всего четыре месяца, и никто об этом не говорит. Вы забрали у нас газ, вы забрали у нас потоки, вы нашу трубу обескровили... Дайте что-то и нам, это игра в одни ворота", - подчеркнул он.