Запад "забыл" о важном обещании Украине - Пискун

Страны Запада перестали вспоминать о компенсации Украине от запуска российского газопровода "Северный поток-2", хотя еще несколько месяцев назад подобные заявления звучали регулярно, сообщает Украина 24.

Об этом заявил экс-генпрокурор Святослав Пискун.

"Плохо то, что все-таки "Северный поток-2" будет работать. Это уже стало окончательно понятно, и Байден проконсультировался с первоисточниками этого "Потока". То есть Германия, Италия и Франция заинтересованы в российском газе. Он с ними поговорил, убедился , что есть такой интерес, поэтому и состоялся разговор с Путиным, когда он определенно и дал согласие на то, что "Северный поток-2" все-таки будет. Это понятно от того, что забрали соответствующие документы, не прошли в Америке в Конгрессе и в Сенате" , - сказал Пискун.

Экс-генпрокурор отметил, что его настораживает то, что "совсем перестали говорить о компенсации потерь Украине".