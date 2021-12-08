В ОП предложили знаменитому композитору самому распечатать себе поздравление

Офис президента решил поздравить знаменитого украинского композитора Игоря Поклада с Днем рождения сообщением в мессенджере Viber. Народный артист Украины 10 декабря будет отмечать юбилей – ему исполнится 80 лет, сообщает Обозреватель.

Об этом жена маэстро Светлана Поклад написала на своей странице в Facebook. Она отметила, что утром ей позвонили представители ОП и спросили, есть у нее Viber. Они добавили, что президент написал композитору письмо в честь его Дня рождения, и попросили Светлану распечатать его.

"Вот мы и догребли до момента, когда Поклада президент смс-кой поздравляет. Смс-кой! Президент! Поклада!" – возмутилась она.

Она также обратилась лично к главе государства и отметила, что таким поступком он оскорбил знаменитого композитора. Поклад напомнила, что бывшие президенты поздравляли артиста лично, если были в стране, а если нет, то приезжали помощники или министры с цветами и орденами.

"Спасибо! Тут будет, кому поздравить. Слава Богу, он не для Офиса президента писал, а для людей. Главное забыла сказать – у Поклада кнопочный телефон. Так что ваша гениальная идея с Viber умерла. Он ваше поздравление не увидит" , – сказано в сообщении.

Скриншот сообщения Светланы Поклад в Facebook

Скриншот сообщения Светланы Поклад в Facebook

Отметим, Игорь Поклад – легендарный украинский композитор, Народный артист Украины, лауреат государственной премии Украины, кавалер двух орденов "За заслуги", кавалер Ордена Ярослава Мудрого, лауреат премий Дмитрия Луценко и Владимира Вернадского, кавалер орденов практически всех (кроме католической) церквей Украины.

Творческое наследие маэстро включает большое количество музыки к спектаклям для театра и кино. Он известен как автор сотен песен. Среди них: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Пісня про матір", "Посміхнися, доле", "Кохана".

5 декабря три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить Покладу звание Героя Украины. Политики напомнили, что песни Поклада, написанные 50 лет назад, известны до сих пор, некоторые из них считаются народными.

Обращение президентов к Зеленскому. Источник: Светлана Поклад / Facebook