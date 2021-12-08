Диспетчер-беглец рассказал о спецоперации по задержании Протасевича

Авиадиспетчер минского аэропорта, который летом уехал из Беларуси, рассказал в Польше о посадке самолета компании Ryanair и задержании оппозиционера Романа Протасевича. Он предоставил доказательства того, что это была операция спецслужб Беларуси, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Источники издания The New York Times в польской спецслужбе сообщили, что диспетчер, который работал в аэропорту Минска предоставил доказательства того, что посадка самолета компании Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича были операцией белорусских силовиков. Собеседники назвали свидетеля Олегом Галеговым, который является этническим грузином и женат на женщине из Беларуси.

По словам источников издания, диспетчер отвечал за то, чтобы сообщить пилоту самолета о якобы заложенной на борту бомбе. Кроме того, он должен был рекомендовать командиру экипажа совершить посадку в аэропорту Минска по соображениям безопасности.

Диспетчер также сообщил, что во время ситуации с самолетом на вышке находился офицер Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси. В самый ответственный момент он взял под полный контроль авиадиспетчерскую службу.

В мае Протасевича задержали после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. На сегодняшний день оппозиционер и один из основателей Telegram-канала NEXTA пошел на сделку со следствием и находится под домашним арестом.

В июле стало известно, что авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов выехал из Беларуси в неизвестном направлении. Предполагалось, что он с семьей уехал в Грузию.