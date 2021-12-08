Столтенберг понадеялся, что Россия не нападет на Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует диалог президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, и выразил надежду, что РФ будет соблюдать территориальную целостность Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы приветствуем разговор, который произошел между президентом Байденом и президентом Путиным вчера (во вторник - ред.), и надеемся, что в этот раз Россия не будет использовать военную силу, а будет уважать суверенитет и территориальную ценность независимого государства Европы Украины", - заявил Столтенберг во время организованной в Берлине конференции о глобальном мире и безопасности в 21 веке.
Он также в очередной раз призвал Россию к снижению напряжения и прозрачности относительно своих намерений, касающихся Украины.