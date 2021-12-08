Бундестаг срочно соберется из-за угрозы вторжения России в Украину

Парламент Германии проведет в четверг, 9 декабря, экстренные слушания в связи с угрозой вторжения России в Украину, сообщает Деловая столица.

"В четверг, 9.12., на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания по теме: "Позиция Федерального правительства по скоплению российских войск вдоль государственных границ Украины" , — написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Мельник подчеркну, что Украина ожидает от Бундестага "мощное предупреждение путинскому режиму".