Пекин обвинил тайваньских хакеров в атаках на правительственные объекты

Пекин обвинил хакерскую группировку GreenSpot с острова Тайвань в кибератаках на правительственные объекты в столице КНР и провинции Фуцзянь на юго-востоке страны, сообщает ТАСС.

Согласно докладу, китайской компании ThreatBook, специализирующейся на кибербезопасности организовала крупномасштабные кибератаки на ряд государственных учреждений, связанных с космической, энергетической и медицинской сферами с целью кражи секретной информации.

Отмечается, что злоумышленники использовали рассылку фишинговых писем.

Ранее от администрации Тайваня исходили обвинения в атаке на административные учреждения острова в адрес хакеров с материковой части Китая. Утверждается, что кибератаки начались в 2018 году, и за это время злоумышленникам удалось обойти системы безопасности 10 местных административных учреждений и получить доступ к адресам электронной почты 6 тыс. чиновников.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех по Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.