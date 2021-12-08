США рассчитывают, что Украина будет использовать "Джавелины" для самообороны

США рассчитывают, что Украина будет использовать "Джавелины" для самообороны

США рассчитывают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" для самообороны. При этом в Пентагоне заявили, что не привязывают их применение к конкретным регионам, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Мы ожидаем, что они (ПТРК "Джавелин" - ред.) будут использоваться ответственно и для целей самообороны", - сказал ﻿пресс-секретарья Пентагона Джон Кирби.

Представитель Пентагона добавил, что выделяемые Украине вооружения принадлежат ВСУ и их применение не привязано к конкретным регионам страны.

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