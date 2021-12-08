Украина может использовать "Джавелины" во всех регионах - Пентагон
США рассчитывают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" для самообороны. При этом в Пентагоне заявили, что не привязывают их применение к конкретным регионам, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
"Мы ожидаем, что они (ПТРК "Джавелин" - ред.) будут использоваться ответственно и для целей самообороны", - сказал пресс-секретарья Пентагона Джон Кирби.
Представитель Пентагона добавил, что выделяемые Украине вооружения принадлежат ВСУ и их применение не привязано к конкретным регионам страны.