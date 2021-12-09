Бразилия готова принимать туристов без COVID-сертификатов

Бразилия не будет требовать сертификаты о вакцинации от COVID-19 у иностранцев, прибывающих в страну. В том числе это касается и тех, кто прибывает с туристической целью.﻿, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

Как пишет AFP, министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога заявил журналистам после встречи в офисе президента, что "нельзя разделять людей на вакцинированных и непривитых, чтобы налагать на них ограничения".

В то же время отмечается, что Бразилия потребует от невакцинированных иностранцев пройти пятидневный карантин, предусматривающий самоизоляцию. После этого срока туристы, у которых окажется отрицательный ПЦР-тест "смогут насладиться красотой нашей великой Бразилии", сообщил Кейрога.