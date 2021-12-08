Снегопад в Бергамо сорвал матч Лиги чемпионов

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта – Вильярреал не состоялся из-за сильного снегопада, сообщает Сегодня.

Встречу команды Руслана Малиновского и Вильяреала перенесли на 9 декабря.

Бергамо буквально завалило снегом. Арбитр встречи принял решение отложить старт поединка на 20 минут, но погодные условия не улучшились, поэтому было принято решение перенести поединок.

A causa delle condizioni meteo avverse, il match è posticipato alle 21:20.



Due to the weather conditions, #AtalantaVillareal has been postponed to 21:20 CET.#UCL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/4ec1LvspCj — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 8, 2021

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский не попал в основной состав на этот матч.