Снегопад в Бергамо сорвал матч Лиги чемпионов
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта – Вильярреал не состоялся из-за сильного снегопада, сообщает Сегодня.
Встречу команды Руслана Малиновского и Вильяреала перенесли на 9 декабря.
Бергамо буквально завалило снегом. Арбитр встречи принял решение отложить старт поединка на 20 минут, но погодные условия не улучшились, поэтому было принято решение перенести поединок.
Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский не попал в основной состав на этот матч.