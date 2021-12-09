В Пентагоне назвали условие для усиления восточного фланга НАТО

США будут готовы направить дополнительные силы на территорию союзников по НАТО в Восточной Европе лишь в ситуации, если РФ нападет на Украину. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если произойдет новое вторжение в Украину и поступят запросы о дополнительной поддержке, тогда мы ответим положительно на эти запросы. Сейчас же ситуация - иная" , - заявил он на брифинге.

Так Кирби разъяснил, какие меры США могут принять в случае нападения РФ на Украину. Он также отметил, что украинские военные вправе применять полученные от США противотанковые ракетные комплексы Javelin в любой части своей страны для самообороны.