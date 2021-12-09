Санкции против контрабандистов: в Минфине не увидели эффективности

Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которые были введены против контрабандистов, не поспособствовали тому, что в государственный бюджет страны стало поступать больше средств от таможни. Фискального эффекта от ограничительных мер пока нет, сообщает Обозреватель.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью изданию "Новое время". Вместе с тем, чиновник отметил, что санкции повлияли на тех граждан, против кого они были введены.

"Сказать, что есть фискальный эффект, я не могу" , – сказал министр.

По словам Марченко, дополнительных поступлений в украинский бюджет нет, поскольку Таможенная служба в этом плане "не дорабатывает".

"Вопрос к эффективности работы таможенных органов достаточно актуален", – отметил он.

Министр объяснил, что соотношение фактического объема импорта и поступлений в бюджет в октябре 2021 года составило 25%, а в этом же месяце прошлого года – 28%. Подобная ситуация была и в других месяцах: сентябрь 2021 года –26,3%, сентябрь 2020 года – 27,3%; август 2021 года – 27,25, август 2020 года – 28,3%.