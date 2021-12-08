США к концу недели отправят Украине новую партию оружия

На этой неделе США отправят Украине последнюю партию из ранее одобренного президентом Джо Байденом пакета помощи в сфере безопасности. Партия включает стрелковое оружие и боеприпасы, сообщает Лига.net.

Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби. Он напомнил, что в августе президент Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 60 млн долларов.

"Вы знаете, что президент Байден одобрил пакет оборонной помощи на 60 миллионов долларов. Финальная часть этого пакета должна быть доставлена в Украину на этой неделе" , – сказал Кирби.

По его словам, эта последняя часть помощи включает в себя "стрелковое оружие и боеприпасы".