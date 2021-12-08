Британия и Канада присоединились к бойкоту Олимпиады в Китае

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине. Аналогичное заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Лига.net.

Согласно информации BBC, Джонсон сказал, что британские министры не намерены посещать Олимпиаду из-за нарушений прав человека в Китае. Пекин отрицает эти обвинения.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сказал, что, несмотря на растущее число политических бойкотов, комитет рад, что спортсмены все еще могут принимать участие в Олимпиаде.

"В течение многих последних лет мы очень четко выражали нашу глубокую озабоченность нарушениями прав человека, и это продолжение того, что мы выражаем нашу глубокую озабоченность нарушениями прав человека" , – сказал Трюдо, объявив, что у Канады тоже не будет никаких дипломатических представительств на Олимпиаде в Китае, пишет Global News.

В последние годы напряженность между Китаем и некоторыми западными странами усилилась по ряду дипломатических вопросов. США обвинили Китай в геноциде и репрессиях против мусульманского уйгурского меньшинства в западном регионе Синьцзян.

Отношения также обострились из-за подавления Китаем политических свобод в Гонконге и из-за опасений по поводу китайской теннисистки Пэн Шуай, которую не видели на публике в течение нескольких недель после того, как она обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в принуждении к сексу.