Путин нацелен на аннексию ОРДЛО - экс-депутат Госдумы

Президент России Владимир Путин не решится открыто напасть на Украину, но будет шантажировать Запад присоединением ОРДЛО, сообщает Украина 24.

Такое мнение в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" высказал экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев.

"Я не вижу никакой реальной опасности военного наступления в ближайшее время, прежде всего потому, что его цена для Путина будет неприемлемой... У него как у Гитлера было - когда можно наступать, захватывать, и тебе за это ничего нет, ты не тратишь жизни своих солдат, или тратишь, но немножко, то нация тебе рукоплещет. Когда начинаются настоящие потери, тут уже начинаются проблемы. В Украине блицкригом явно не пахнет. Если уж в 2014 году, когда армия была абсолютно развалена, не получилось, мне кажется, с тех пор каких-то иллюзий относительно того, что это может быть успешная военная операция, нет" , - заявил Пономарев.

Экс-депутат Госдумы предположил, что Путин может шантажировать Запад аннексией так называемых "ДНР-ЛНР".

"Не зря он говорит о том, что там 76% паспортов РФ, я этот вопрос поставлю перед Байденом. Он такие намеки делает. Я думаю, что он американцев именно этим и шантажирует… Я думаю, Путин на эту тему давит, и он дает возможность американцам одержать некую победу - была угроза, вы предотвратили эту угрозу, есть определенный подъем рейтинга... Вопрос, что он просит взамен. Очевидно, что что-то он хочет получить с Запада" , - отметил он.

По мнению Пономарева, происходит аналог "Мюнхенского сговора", поскольку Путину нужна Беларусь.