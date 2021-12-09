Несмотря на объявление перерыва до 9 декабря, суд все же собрался еще раз и огласил решение по мере пресечения для Семена Семенченко и еще восьмерых обвиняемых.﻿ Семенченко оставили под стражей до 5 февраля, другим обвиняемым также оставили в силе их меры пресечения, сообщает УНИАН.

После того как судья объявила перерыв в заседании до завтра, она ушла в совещательную комнату и через минут 20 вышла с определением, согласно которому Семенченко оставили под стражей еще на 60 суток, также в других обвиняемых останутся меры, избранные им ранее.

Как сказал адвокат Семенченко, 9 декабря будет рассматриваться ходатайство защиты о возвращении обвинительного акта прокурорам. Также он добавил, что будет подавать апелляцию на постановление о продлении меры пресечения Семенченко.