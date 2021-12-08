Украина и Британия упростят режим поездок между странами

Власти Великобритании подтвердили, что продолжат переговоры с Украиной для упрощения режима поездок между странами, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в совместном коммюнике Британии и Украины, обнародованном МИД Украины по итогам визита Дмитрия Кулебы в Лондон и подготовительного заседания украино-британского стратегического диалога.

"Мы продолжим налаживать сотрудничество для упрощения путешествий граждан и, при наличии соответствующих условий, будем делать постепенные шаги для упрощения режима поездок между нашими странами" , - отмечают в нем.

В начале 2020 года Украина вместо безусловного безвизового режима для граждан Британии ввела "временный" безвиз, который требует ежегодного продления, и поставила условием его продления взаимное визовое упрощение для граждан Украины.